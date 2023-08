Au bord de l’Amer Place Jacques Hebert Cherbourg-en-Cotentin, 9 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

La star du week-end : la Bière !

Au Bord De L’Amer c’est une quinzaine de brasseries artisanales et indépendantes françaises qui viennent à votre rencontre, vous faire déguster et découvrir leur travail.

De la blonde rafraichissante à l’IPA amer et fruitée en passant par les bières acidulées, les stouts, les NEIPA, les triples, les Pils, les Lager…

La bière, c’est bon, mais c’est aussi le partage et la convivialité, au programme :

Des concerts Live sur toute la durée du festival,

Des restaurateurs locaux avec des cuisines variées pour associer vos belles découvertes brassicoles sur le banquet central.

Des artistes et artisans locaux talentueux et avides de partager leurs passions avec vous.

Des grands jeux en bois, une tombola et des produits dérivés pour le souvenir.

Mais aussi du vin et des cocktails qui ne manqueront pas de vous bluffer.

Ecocups disponible sur place ( 25 cl max) contre consigne de 1€.

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 22:00:00. .

Place Jacques Hebert

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



The star of the weekend: Beer!

At Au Bord De L?Amer, some fifteen French craft and independent breweries are coming to meet you, let you taste and discover their work.

From refreshing blondes to bitter, fruity IPAs, sour beers, stouts, NEIPAs, triples, Pils, Lagers?

Beer is good, but it’s also about sharing and conviviality:

Live concerts throughout the festival,

Local restaurateurs with a variety of cuisines to match your fine brewing discoveries at the central banquet.

Talented local artists and craftspeople eager to share their passions with you.

Large wooden games, a tombola and merchandise for souvenirs.

And wine and cocktails that are sure to impress.

Ecocups available on site (25 cl max) for a deposit of 1?

La estrella del fin de semana: ¡la cerveza!

En Au Bord De L’Amer, una quincena de cervecerías artesanales e independientes francesas vienen a conocerle, hacerle degustar y descubrir su trabajo.

Desde refrescantes lagers hasta IPA amargas y afrutadas, sin olvidar cervezas ácidas, stouts, NEIPAs, triples, Pils, Lagers?

La cerveza es buena, pero también se trata de compartir y convivir:

Conciertos en directo durante todo el festival,

Restauradores locales con una gran variedad de platos para acompañar sus descubrimientos cerveceros en el banquete central.

Talentosos artistas y artesanos locales deseosos de compartir sus pasiones con usted.

Grandes juegos de madera, una tómbola y artículos de recuerdo.

Y vino y cócteles que seguro que le impresionarán.

Ecocupas disponibles in situ (25 cl máx.) por un depósito de 1?

Der Star des Wochenendes: das Bier!

Im Au Bord De L?Amer treffen Sie auf 15 unabhängige, handwerkliche Brauereien aus Frankreich, die Ihnen Kostproben anbieten und ihre Arbeit vorstellen.

Von erfrischenden Blondbieren über Sauerbiere, Stouts, NEIPAs, Triples, Pils, Lagerbiere bis hin zu bitteren und fruchtigen IPAs?

Bier ist gut, aber es geht auch um das Teilen und die Geselligkeit:

Live-Konzerte während der gesamten Dauer des Festivals,

Lokale Gastronomen mit verschiedenen Küchen, um Ihre schönen Bierentdeckungen auf dem zentralen Bankett zu vereinen.

Talentierte lokale Künstler und Handwerker, die ihre Leidenschaft mit Ihnen teilen möchten.

Große Holzspiele, eine Tombola und Merchandising-Produkte als Andenken.

Aber auch Wein und Cocktails, die Sie sicher beeindrucken werden.

Ecocups sind vor Ort erhältlich (max. 25 cl) gegen einen Pfand von 1?

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche