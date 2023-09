Veillée musicale Place Jacques du Bellay Savigné-sur-Lathan, 22 septembre 2023, Savigné-sur-Lathan.

Savigné-sur-Lathan,Indre-et-Loire

LE NOUVEAU GRAND CRU EST ARRIVÉ !

« Serment de vigne » est le premier millésime d’une série de plusieurs spectacles, qui mettent à l’honneur le patrimoine tourangeau et la convivialité propre aux veillées, telles qu’ils existaient dans les campagnes autrefois..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Place Jacques du Bellay

Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



THE NEW VINTAGE HAS ARRIVED!

« Serment de vigne » is the first in a series of shows celebrating the heritage of the Touraine region and the conviviality of traditional country evenings.

LLEGA LA NUEVA COSECHA

« Juramento de la vid » es el primero de una serie de espectáculos que celebran el patrimonio de la región de Touraine y la cordialidad de las veladas campestres tradicionales.

DER NEUE GROSSE JAHRGANG IST DA!

« Serment de vigne » (Weinbergschwur) ist der erste Jahrgang einer Reihe von Aufführungen, die das Erbe der Tournee und die Geselligkeit der Nachtwachen, wie sie früher auf dem Land üblich waren, in den Vordergrund stellen.

