LES NOCTURNES DE CLISSON Place Jacques Demy Clisson, 28 juillet 2023, Clisson.

Clisson,Loire-Atlantique

Les Nocturnes de Clisson, les soirées concerts estivales tant attendues sont de retour à Clisson les 28 juillet et 18 août 2023. Préparez-vous à une ambiance électrisante, festive et conviviale, le tout en dégustant de délicieux repas en musique. Ne manquez pas ces soirées de l’été placées sous le s.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Place Jacques Demy

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Les Nocturnes de Clisson, the long-awaited summer concert evenings, return to Clisson on July 28 and August 18, 2023. Get ready for an electrifying, festive and convivial atmosphere, while enjoying delicious meals and music. Don’t miss these summer evenings under the s

Les Nocturnes de Clisson, las esperadas veladas de conciertos de verano, vuelven a Clisson el 28 de julio y el 18 de agosto de 2023. Prepárese para un ambiente electrizante, festivo y acogedor, mientras disfruta de deliciosas comidas y música. No se pierda estas veladas estivales bajo el s

Les Nocturnes de Clisson, die lang erwarteten sommerlichen Konzertabende, sind am 28. Juli und 18. August 2023 wieder in Clisson zu Gast. Machen Sie sich auf eine elektrisierende, festliche und gesellige Atmosphäre gefasst, während Sie bei Musik köstliche Mahlzeiten genießen. Verpassen Sie nicht diese Sommerabende, die unter dem Motto s

