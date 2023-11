Cirque : « Sono Io ? » Place Jacques Demy Cherbourg-en-Cotentin, 26 mars 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Danny et Pepijn Ronaldo, père et fils, ensemble sur scène : deux clowns authentiques à la recherche de ce qui les sépare et de ce qui les lie. Un portrait de la relation père-fils qui touche aux profondeurs du coeur humain à travers la poésie visuelle.

Grâce à un jeu sublime et des trouvailles brillantes, leur duo est juste, drôle et sensible. Une complicité qui nous ramène à nos propres souvenirs avec nos parents ou nos enfants. Des rires surgissent du passé, se vivant au présent, et qui, souhaitons-le, résonneront jusqu’aux générations futures.

Depuis 1996, Circus Ronaldo se produit dans le monde entier à l’invitation de théâtres prestigieux et de grands festivals de cirque et de théâtre. La troupe a créé un type de cirque attaché à ses racines, à la tradition et à la commedia dell’arte mais surtout résolument vivant.

« Encore plus captivant, encore plus drôle et encore plus émouvant que les spectacles précédents de Ronaldo… La fusion de l’art et de la vie que propose Ronaldo reste inégalée. » Cirquemagazine

Un spectacle co-accueilli par Le Trident et La Brèche – Pôle national cirque de Normandie dans le cadre de SPRING

Du 13 mars au 21 avril 2024 – Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie.

Durée : 1h25

Public : Tout public dès 10 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

Place Jacques Demy

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Danny and Pepijn Ronaldo, father and son, together on stage: two authentic clowns in search of what separates them and what binds them. A portrait of the father-son relationship that touches the depths of the human heart through visual poetry.

Thanks to sublime acting and brilliant ideas, their duet is fair, funny and sensitive. A complicity that takes us back to our own memories with our parents or our children. Laughter emerges from the past, lived in the present, and hopefully echoed for generations to come.

Since 1996, Circus Ronaldo has been performing all over the world at the invitation of prestigious theaters and major circus and theater festivals. The troupe has created a type of circus that is rooted in tradition and commedia dell?arte, but above all resolutely alive.

« Even more captivating, even funnier and even more moving than Ronaldo?s previous shows? Ronaldo?s fusion of art and life remains unsurpassed Cirquemagazine

A show co-hosted by Le Trident and La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie as part of SPRING

From March 13 to April 21, 2024 ? International festival of new circus forms in Normandy.

Running time: 1h25

Audience: 10 years and up

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Danny y Pepijn Ronaldo, padre e hijo, juntos en el escenario: dos auténticos payasos en busca de lo que les separa y de lo que les une. Un retrato de la relación padre-hijo que toca lo más profundo del corazón humano a través de la poesía visual.

Gracias a su sublime interpretación y a sus brillantes descubrimientos, su dúo es justo, divertido y sensible. Una complicidad que nos transporta a nuestros propios recuerdos con nuestros padres o nuestros hijos. La risa surge del pasado, se vive en el presente, y ojalá resuene en las generaciones venideras.

Desde 1996, el Circo Ronaldo actúa en todo el mundo invitado por prestigiosos teatros y grandes festivales de circo y teatro. La compañía ha creado un tipo de circo enraizado en la tradición y la commedia dell’arte, pero sobre todo decididamente vivo.

« Aún más cautivador, aún más divertido y aún más conmovedor que los espectáculos anteriores de Ronaldo? La fusión de arte y vida de Ronaldo sigue siendo inigualable » Cirquemagazine

Un espectáculo coproducido por Le Trident y La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie en el marco de SPRING

Del 13 de marzo al 21 de abril de 2024 ? Festival internacional de nuevas formas de circo en Normandía.

Duración: 1 hora 25 minutos

Público: a partir de 10 años

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Danny und Pepijn Ronaldo, Vater und Sohn, gemeinsam auf der Bühne: zwei authentische Clowns auf der Suche nach dem, was sie trennt, und dem, was sie verbindet. Ein Porträt der Vater-Sohn-Beziehung, das durch visuelle Poesie die Tiefen des menschlichen Herzens berührt.

Dank eines erhabenen Spiels und brillanter Einfälle ist ihr Duo treffend, witzig und sensibel. Eine Komplizenschaft, die uns in unsere eigenen Erinnerungen mit unseren Eltern oder unseren Kindern zurückbringt. Lachen taucht aus der Vergangenheit auf, wird in der Gegenwart gelebt und hallt hoffentlich bis in die nächsten Generationen nach.

Seit 1996 tritt Circus Ronaldo auf Einladung renommierter Theater und großer Zirkus- und Theaterfestivals in der ganzen Welt auf. Die Truppe hat eine Art Zirkus geschaffen, der seinen Wurzeln, der Tradition und der Commedia dell’arte verpflichtet ist, aber vor allem sehr lebendig ist.

« Noch fesselnder, noch lustiger und noch bewegender als Ronaldos vorherige Shows? Die Verschmelzung von Kunst und Leben, die Ronaldo bietet, bleibt unübertroffen. » Cirquemagazine

Eine Aufführung in Zusammenarbeit mit Le Trident und La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie im Rahmen von SPRING

Vom 13. März bis 21. April 2024 ? Internationales Festival für neue Zirkusformen in der Normandie.

Dauer: 1h25

Publikum: Alle Zuschauer ab 10 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Kunstschaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche