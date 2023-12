Temps festif de Noël du Centre-Ville de Niort Place Jacques de Liniers Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 16:00:00

fin : 2023-12-21 Temps festif de Noël le 21 décembre à partir de 16h dans le centre-ville de Niort. Au programme :

– 16h : Goûter, échassiers, boissons offertes

– 17h30 : Chants des enfants de l’école

– 18h : Départ du défilé aux lampions vers la Brèche en musique, spectacle de feu Organisé par la Vie de quartier et le CSC Centre-Ville..

Place Jacques de Liniers

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Code postal 79000 Lieu Place Jacques de Liniers Adresse Place Jacques de Liniers Ville Niort Departement Deux-Sèvres

