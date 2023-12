Armoire Solidaire (Centre municipal socioculturel Jacques Cartier) place Jacques Cartier Brive-la-Gaillarde, 22 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 14:00:00

fin : 2023-12-22 16:00:00

Le Centre Socioculturel Jacques Cartier organise « Une Armoire Solidaire » le vendredi 22 décembre 2023 de 14h00 à 16h00 dans ses locaux .Il y sera proposé des vêtements, des jouets ainsi que des livres au bénéfice de personnes en difficultés.

Pour plus d’informations 05.55.86.34.60.

place Jacques Cartier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



