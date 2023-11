Exposition: Rêves sauvages (Centre socioculturel Jacques Cartier) place Jacques Cartier Brive-la-Gaillarde, 10 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Exposition des illustrations de Mathilde Joly à découvrir au Centre socioculturel municipal Jacques Cartier du 10 Novembre au 8 Décembre 2023 ℹ️ Infos ou réserver pour une visite, contacter le 05.55.86.34.60 ou par mail centrejacquescartier@brive.fr..

2023-11-10 fin : 2023-12-08 18:00:00. .

place Jacques Cartier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of illustrations by Mathilde Joly at the Centre socioculturel municipal Jacques Cartier from November 10 to December 8, 2023? For information or to book a visit, contact 05.55.86.34.60 or centrejacquescartier@brive.fr.

Exposición de ilustraciones de Mathilde Joly en el Centre socioculturel municipal Jacques Cartier del 10 de noviembre al 8 de diciembre de 2023 Para más información o para reservar una visita, póngase en contacto con 05.55.86.34.60 o envíe un correo electrónico a centrejacquescartier@brive.fr.

Die Ausstellung der Illustrationen von Mathilde Joly ist vom 10. November bis zum 8. Dezember 2023 im Centre socioculturel municipal Jacques Cartier zu sehen? Infos oder Reservierungen für einen Besuch erhalten Sie unter 05.55.86.34.60 oder per E-Mail centrejacquescartier@brive.fr.

Mise à jour le 2023-10-30 par Brive Tourisme