Le Quartier Manufacture / Cité du design vous ouvre ses portes – Journées européennes du patrimoine Place Jacques Bonnaval Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

Dans le cadre de la 40e édition «Patrimoine vivant» et «Patrimoine du sport». Le quartier créatif de Saint-Etienne, implanté sur l’ancienne friche industrielle de la Manufacture nationale d’armes, vous ouvre ses portes !.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Place Jacques Bonnaval Quartier Manufacture La Cité du design

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 40th edition of « Patrimoine vivant » and « Patrimoine du sport ». Saint-Etienne’s creative district, located on the former industrial wasteland of the Manufacture Nationale d’Armes, opens its doors to you!

En el marco de las 40 ediciones de « Patrimonio vivo » y « Patrimonio deportivo ». El barrio creativo de Saint-Etienne, situado en los antiguos terrenos industriales abandonados de la Manufacture Nationale d’Armes, le abre sus puertas

Im Rahmen der 40. Ausgabe « Lebendiges Kulturerbe » und « Kulturerbe des Sports ». Das Kreativviertel von Saint-Etienne, das auf der ehemaligen Industriebrache der Nationalen Waffenmanufaktur angesiedelt ist, öffnet seine Türen für Sie!

