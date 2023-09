Visite Guidée : Les Cours des Hôtels Particuliers Place Jacquemart Romans-sur-Isère, 9 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Venez découvrir l’une des richesses patrimoniales de Romans : les cours des nombreux hôtels particuliers édifiés aux XVe et XVIe siècles, avec leurs splendides escaliers en vis, leurs puits, leurs décorations architecturales….

Place Jacquemart Rdv devant la Tour Jacquemart

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover one of Romans? heritage treasures: the courtyards of the many private mansions built in the 15th and 16th centuries, with their splendid spiral staircases, their wells, their architectural decorations?

Venga a descubrir uno de los ricos patrimonios romanos: los patios de las numerosas mansiones privadas construidas en los siglos XV y XVI, con sus espléndidas escaleras de caracol, sus pozos, sus decoraciones arquitectónicas?

Entdecken Sie einen der Reichtümer des Kulturerbes von Romans: die Höfe der zahlreichen Herrenhäuser aus dem 15. und 16. Jahrhundert mit ihren prächtigen Wendeltreppen, Brunnen und architektonischen Verzierungen

