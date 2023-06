Inauguration de la Tour Jacquemart Place Jacquemart Romans-sur-Isère, 22 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

L’aménagement du parvis et des abords de la Tour Jacquemart est terminée et la circulation sur la voie, située au nord de la Tour, a été rétablie.



L’inauguration officielle de la fin du chantier de restauration a été programmée pour le 22 septembre..

2023-09-22 à ; fin : 2023-09-23 . .

Place Jacquemart Tour Jacquemart

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Work on the forecourt and surrounding area of the Tour Jacquemart is now complete, and traffic on the lane to the north of the Tower has been restored.



The official inauguration of the restoration worksite is scheduled for September 22.

Las obras en la explanada y los alrededores de la Tour Jacquemart han concluido y se ha restablecido el tráfico en el carril situado al norte de la Torre.



La inauguración oficial del final de las obras está prevista para el 22 de septiembre.

Die Gestaltung des Vorplatzes und der Umgebung des Jacquemart-Turms ist abgeschlossen und der Verkehr auf der Fahrbahn nördlich des Turms wurde wieder freigegeben.



Die offizielle Einweihung des Abschlusses der Restaurierungsarbeiten wurde für den 22. September angesetzt.

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme