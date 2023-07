Festival de rue de Ramonville 2023 Place J. Jaurès (allée G. Pompidou), 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne, 14 septembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Le Festival de rue de Ramonville, rendez-vous majeur des arts de la rue en Occitanie, se tiendra cette année du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2023, avec un préambule à Labège le jeudi 14 septembre. Pendant 4 jours, 30 compagnies de spectacle de rue et groupes de musique professionnels viendront métamorphoser l’espace public. Au total, une centaine de spectacles et concerts seront donnés sur une vingtaine de lieux différents de la ville. Cette année, la Cie Titanos et sa fête foraine vintage donneront à cette 36e édition une esthétique particulièrement haute en couleur !

Place J. Jaurès (allée G. Pompidou), 31520 Ramonville-Saint-Agne

