Calena – Noëls de Provence et des pays alpins Place Isnardy, Puget-Théniers (06) Calena – Noëls de Provence et des pays alpins Place Isnardy, Puget-Théniers (06), 7 décembre 2023, . Calena – Noëls de Provence et des pays alpins Jeudi 7 décembre, 18h30 Place Isnardy, Puget-Théniers (06) gratuit jeudi 7 décembre 2023 à 18H30 – Puget-Théniers – Chapelle des Pénitents Concert SIRIGAUDA « CALENA – Noëls de Provence et des pays alpins » « Décembre en chant » Chapelle des Pénitents 9 rue Lucien Viborel 06260 PUGET-THÉNIERS Sirigauda – Décembre en Chant (Puget-Théniers) | Provence-Alpes-Côte d’Azur Tourisme (provence-alpes-cotedazur.com) gratuit renseignements : 04 93 05 00 29 www.puget-theniers.fr https://www.flor-enversa.com/agenda/ source : événement Calena – Noëls de Provence et des pays alpins publié sur AgendaTrad Place Isnardy, Puget-Théniers (06) Place Isnardy, 06260 Puget-Théniers, France [{« link »: « https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/sortir/toutes-les-sorties/sirigauda-decembre-en-chant-puget-theniers-fr-4461997/ »}, {« link »: « http://www.puget-theniers.fr »}, {« link »: « https://www.flor-enversa.com/agenda/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46675 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00 stage alsace Détails Autres Lieu Place Isnardy, Puget-Théniers (06) Adresse Place Isnardy, 06260 Puget-Théniers, France Age max 110 Lieu Ville Place Isnardy, Puget-Théniers (06) latitude longitude 43.956303;6.895835

Place Isnardy, Puget-Théniers (06) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//