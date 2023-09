Festival du Murmure du Son Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 12 juillet 2024, Eu.

Festival de musiques actuelles – 2 jours de concert et festival « off » – nombreuses animations en centre-ville.

Vendredi 2024-07-12 fin : 2024-07-13 . .

Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Contemporary music festival – 2 days of concerts and « off » festival – many events in the city center

Festival de música contemporánea – 2 días de conciertos y un festival « off » – mucha animación en el centro de la ciudad

Festival für aktuelle Musik – 2 Tage Konzert und « Off »-Festival – zahlreiche Animationen im Stadtzentrum

