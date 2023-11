Théâtre : Morphée Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 22 mars 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Un acteur seul sur scène raconte que petit, quand il avait peur le soir, sa mère, actrice elle aussi, le consolait avec le récit d’un spectacle sur la naissance du monde, un spectacle qui s’appelait… Morphe. Et c’est ce spectacle sans parole qui va se déployer sous nos yeux. L’acteur, enferme dans une cabane qui se déglingue au fur et a mesure, joue la naissance du monde, des premières cellules jusqu’à l’apparition d’une baleine bleue. Tantôt clown, tantôt mime, tantôt manipulateur d’objets qui semblent posséder leur vie propre, Simon Falguières se sert de dessins et de sculptures, en hommage aux inventeurs de petites formes créées dans le tumulte de la grande Histoire. ≪ Hymne visuel et poétique a la beauté de la nature et a la magie de notre présence sur terre ≫, cette forme joyeuse et onirique ne vous lâche pas du début jusqu’à la fin !

À partir de 7 ans.

A lone actor on stage recounts how, as a child, when he was frightened at night, his mother, also an actress, would console him with the story of a show about the birth of the world, a show called… Morphe. And it is this wordless show that unfolds before our very eyes. The actor, locked away in a shack that falls apart as he goes along, plays out the birth of the world, from the first cells to the appearance of a blue whale. Part clown, part mime, part manipulator of objects that seem to have a life of their own, Simon Falguières uses drawings and sculptures as a tribute to the inventors of small forms created in the tumult of History? A visual and poetic hymn to the beauty of nature and the magic of our presence on earth, this joyful, dreamlike form will not let you go from start to finish!

Ages 7 and up

Un actor solitario en escena cuenta cómo, cuando era niño y tenía miedo por las noches, su madre, también actriz, le consolaba con la historia de un espectáculo sobre el nacimiento del mundo, un espectáculo llamado… Morfeo. Y es este espectáculo sin palabras el que se desarrolla ante nuestros ojos. El actor, encerrado en una cabaña que se desmorona a medida que avanza, representa el nacimiento del mundo, desde las primeras células hasta la aparición de una ballena azul. En parte payaso, en parte mimo, en parte manipulador de objetos que parecen tener vida propia, Simon Falguières utiliza dibujos y esculturas como homenaje a los inventores de pequeñas formas creadas en el tumulto de la Historia? Un himno visual y poético a la belleza de la naturaleza y a la magia de nuestra presencia en la tierra, ¡esta forma alegre y onírica no le dejará escapar de principio a fin!

A partir de 7 años

Ein Schauspieler, der allein auf der Bühne steht, erzählt, dass seine Mutter, die ebenfalls Schauspielerin ist, ihn als Kind, wenn er abends Angst hatte, mit der Erzählung einer Aufführung über die Entstehung der Welt tröstete, die den Namen… Morphe. Und genau dieses wortlose Schauspiel wird sich vor unseren Augen entfalten. Der Schauspieler, der in einer Hütte eingesperrt ist, die nach und nach auseinanderfällt, spielt die Entstehung der Welt, von den ersten Zellen bis zum Auftauchen eines Blauwals. Mal als Clown, mal als Pantomime, mal als Manipulator von Objekten, die ein Eigenleben zu haben scheinen, bedient sich Simon Falguières Zeichnungen und Skulpturen als Hommage an die Erfinder kleiner Formen, die im Tumult der großen Geschichte geschaffen wurden… ? Eine visuelle und poetische Hymne an die Schönheit der Natur und die Magie unserer Anwesenheit auf der Erde… Diese fröhliche und traumhafte Form lässt Sie von Anfang bis Ende nicht los!

Ab 7 Jahren

