Chant a capella – Il était une nuit… Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 16 mars 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Quelle plus belle source d’inspiration que celle de la nuit ? Quatre voix a capella sont ainsi bringuebalées, dans un instantané nocturne d’à peine plus d’une heure, parmi ses symboliques ; qu’il s’agisse de la nuit inquiétante de la Danse Macabre ou de la nuit ensorcelante de La Baia Tranquilla, de la nuit endiablée de Wake me up before you go go ou de la nuit apaisante de Wiegenlied.

En compagnie d’Henri Salvador, de Charles Trenet, de George Michael, de Kurt Weill, de Queen mais également de Saint-Saëns ou de chanteurs de la Renaissance, on quitte peu à peu le doux et le calme repos réparateur pour glisser dans une rêverie contemplative qui finit par se transformer en rêve loufoque ou même en cauchemar.

Nuit paisible, Nuit de débauche, Nuit amoureuse, montre nous tes multiples facettes !.

2024-03-16 20:00:00 fin : 2024-03-16 21:10:00. .

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Théâtre du Château

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



What better source of inspiration than the night? In a nocturnal snapshot lasting just over an hour, four a cappella voices are swept up in its symbolism, be it the disquieting night of Danse Macabre or the bewitching night of La Baia Tranquilla, the frenzied night of Wake me up before you go go or the soothing night of Wiegenlied.

In the company of Henri Salvador, Charles Trenet, George Michael, Kurt Weill and Queen, as well as Saint-Saëns and Renaissance singers, we gradually leave behind the gentle, calm, restorative repose to slip into a contemplative reverie that eventually turns into a zany dream or even a nightmare.

Nuit paisible, Nuit de débauche, Nuit amoureuse, show us your many facets!

¿Qué mejor fuente de inspiración que la noche? En una instantánea nocturna de poco más de una hora, cuatro voces a cappella son transportadas a través de sus símbolos, desde la inquietante noche de Danse Macabre a la hechizante noche de La Baia Tranquilla, desde la frenética noche de Wake me up before you go go a la tranquilizadora noche de Wiegenlied.

En compañía de Henri Salvador, Charles Trenet, George Michael, Kurt Weill y Queen, así como de Saint-Saëns y cantantes renacentistas, dejamos atrás poco a poco el apacible y tranquilo reposo y nos deslizamos en un ensueño contemplativo que acaba convirtiéndose en un sueño alocado o incluso en una pesadilla.

Noche de paz, noche de desenfreno, noche de amor, ¡muéstranos tus múltiples facetas!

Gibt es eine schönere Inspirationsquelle als die Nacht? Vier A-cappella-Stimmen werden in einer nächtlichen Momentaufnahme von kaum mehr als einer Stunde durch ihre Symbole geführt; sei es die unheimliche Nacht des Danse Macabre oder die betörende Nacht von La Baia Tranquilla, die wilde Nacht von Wake me up before you go go oder die beruhigende Nacht des Wiegenlieds.

In Begleitung von Henri Salvador, Charles Trenet, George Michael, Kurt Weill, Queen, aber auch Saint-Saëns oder Renaissance-Sängern verlässt man nach und nach die sanfte, ruhige, erholsame Ruhe und gleitet in eine kontemplative Träumerei ab, die sich schließlich in einen verrückten Traum oder sogar in einen Albtraum verwandelt.

Friedliche Nacht, ausschweifende Nacht, verliebte Nacht, zeige uns deine vielen Facetten!

