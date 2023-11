Film d’animation : Ernest et Célestine : le voyage en Charabie Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 21 février 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Film d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (2022)

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique !

À partir de 3 ans.

2024-02-21 15:00:00 fin : 2024-02-21 16:19:00.

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Théâtre du Château

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Animated film by Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (2022)

Ernest and Célestine return to Ernest?s country, Charabia, to have his precious broken violin repaired. They discover that music has been banned throughout the country for several years. For our two heroes, life without music is unthinkable!

Ages 3 and up

Película de animación de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (2022)

Ernest y Célestine regresan al país de Ernest, Charabia, para reparar su precioso violín roto. Descubren que la música está prohibida en todo el país desde hace varios años. Para nuestros dos héroes, la vida sin música es impensable

A partir de 3 años

Animationsfilm von Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (2022)

Ernest und Celestine kehren in Ernests Heimat Charabie zurück, um seine wertvolle, kaputte Geige reparieren zu lassen. Dabei stellen sie fest, dass die Musik im ganzen Land seit mehreren Jahren verboten ist. Für unsere beiden Helden ist ein Leben ohne Musik undenkbar!

Ab 3 Jahren

