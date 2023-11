Beltuner Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 13 janvier 2024, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Beltuner est un groupe de jazz musette, swing manouche, tango et folk français, emmené par l’accordéoniste Johann Riche, dont les compositions mélangent swing, rock et improvisation pour une musique toujours à fleur de peau. Sur scène, Beltuner développe un jeu personnel, avec ses prestations live généreuses et débridées, Johann à l’accordéon se livrant corps et âme à la musique et laissant libre cours à sa sensibilité..

2024-01-13 20:00:00 fin : 2024-01-13 22:00:00. .

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Théâtre du Château

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Beltuner is a group of jazz musette, gypsy swing, tango and French folk, led by accordionist Johann Riche, whose compositions blend swing, rock and improvisation for a music that’s always close to the skin. On stage, Beltuner develops a personal style, with generous, unbridled live performances, Johann on accordion surrendering himself body and soul to the music and giving free rein to his sensibility.

Beltuner es un grupo de jazz musette, swing gitano, tango y folk francés, liderado por el acordeonista Johann Riche, cuyas composiciones mezclan swing, rock e improvisación para crear una música siempre al borde del asiento. En el escenario, Beltuner desarrolla un estilo personal de tocar, con sus directos generosos y desenfrenados, Johann al acordeón entregándose en cuerpo y alma a la música y dando rienda suelta a su sensibilidad.

Beltuner ist eine Gruppe, die Musette-Jazz, Gypsy-Swing, Tango und französischen Folk spielt und von dem Akkordeonisten Johann Riche angeführt wird. In ihren Kompositionen vermischen sich Swing, Rock und Improvisation zu einer Musik, die immer auf der Haut liegt. Auf der Bühne entwickelt Beltuner mit seinen großzügigen und ungezügelten Live-Auftritten ein persönliches Spiel, bei dem Johann am Akkordeon sich mit Leib und Seele der Musik hingibt und seiner Sensibilität freien Lauf lässt.

