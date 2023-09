Ciné-marmots : Peter Pan Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 13 décembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Sélection officielle au Festival de Cannes • Hans Conried Wendy devient une grande fille. Aussi passe-t-elle sa dernière nuit dans la nursery avec ses jeunes frères. C’est cette nuit-là que Peter Pan choisit pour les entraîner dans un grand voyage au pays imaginaire..

2023-12-13 15:00:00 fin : 2023-12-13 16:16:00. .

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Théâtre du Château

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Official selection at Cannes Film Festival ? Hans Conried Wendy is becoming a big girl. She spends her last night in the nursery with her younger brothers. That’s the night Peter Pan chooses to take them on a journey to Neverland.

Selección oficial en el Festival de Cannes ? Hans Conried Wendy se hace mayor. Pasa su última noche en la guardería con sus hermanos pequeños. Es esta noche cuando Peter Pan decide llevarlos en un gran viaje al País de Nunca Jamás.

Offizielle Auswahl bei den Filmfestspielen in Cannes? Hans Conried Wendy wird ein großes Mädchen. Deshalb verbringt sie ihre letzte Nacht mit ihren jüngeren Brüdern im Kinderzimmer. Diese Nacht wählt Peter Pan aus, um sie auf eine große Reise ins Nimmerland mitzunehmen.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche