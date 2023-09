Musique – Beauté Barbare Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu, 8 novembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Les Musiciens de Saint-Julien sont de retour à Eu avec un programme toujours aussi alléchant !

La « beauté barbare » du titre fait référence à une appréciation du compositeur allemand Georg Philipp Telemann en 1705 lorsqu’il découvrit les musiques traditionnelles polonaises qui suscitèrent en lui un vif enthousiasme. Ce contemporain de Bach s’inspira alors abondamment de ces mélodies si typées. Sous la direction de François Lazarevitch, cette soirée mélange des suites, concertos et danses polonaises de Telemann aux chansons et danses traditionnelles de Pologne, Moravie, Slovaquie et Roumanie, dont les mélodies et les rhtymes sont restés proches de ceux entendus par Telemann….

Laissez-vous embarquer dans un voyage en terres musicales inconnues et goûtez au plaisir de ce concert vif, joyeux et coloré !

Introduction à l’oeuvre : Pour comprendre la démarche artistique de François Lazarevitch, participez à une introduction à l’oeuvre animée par ce dernier le jour du concert, de 18h30 à 18h15. Gratuit – Réservation conseillée.

Possibilité de vous restaurer au Théâtre après l’introduction à l’oeuvre..

2023-11-08 20:00:00 fin : 2023-11-08 21:25:00. .

Place Isabelle d’Orléans et Bragance Théâtre du Château

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Les Musiciens de Saint-Julien are back in Eu with a program as enticing as ever!

The « barbaric beauty » of the title refers to an assessment made by the German composer Georg Philipp Telemann in 1705, when he discovered traditional Polish music, which aroused his enthusiasm. Telemann, a contemporary of Bach, drew abundant inspiration from these distinctive melodies. Conducted by François Lazarevitch, this evening blends Telemann’s Polish suites, concertos and dances with traditional songs and dances from Poland, Moravia, Slovakia and Romania, whose melodies and rhythms have remained close to those heard by Telemann….

Let us take you on a journey to unknown musical lands, and enjoy this lively, joyful and colorful concert!

Introduction to the work: To understand François Lazarevitch’s artistic approach, join him for an introduction to the work on the day of the concert, from 6:30 pm to 6:15 pm. Free – Reservations recommended.

Option to dine at the Théâtre after the introduction to the work.

Los Musiciens de Saint-Julien vuelven a Eu con un programa tan atractivo como siempre

La « belleza bárbara » del título hace referencia a una apreciación realizada por el compositor alemán Georg Philipp Telemann en 1705, cuando descubrió la música tradicional polaca, que despertó en él un gran entusiasmo. Telemann, contemporáneo de Bach, se inspiró abundantemente en estas melodías tan características. Dirigida por François Lazarevitch, esta velada combina las suites, conciertos y danzas polacas de Telemann con canciones y danzas tradicionales de Polonia, Moravia, Eslovaquia y Rumanía, cuyas melodías y ritmos se han mantenido cercanos a los que escuchó Telemann….

Déjese llevar por un viaje a tierras musicales desconocidas y disfrute de este concierto vivo, alegre y colorista

Introducción a la obra: Para comprender el enfoque artístico de François Lazarevitch, participe en una introducción a la obra dirigida por él mismo el día del concierto, de 18:30 a 18:15 h. Gratuito – Se recomienda reservar.

Posibilidad de comer en el teatro después de la presentación de la obra.

Die Musiciens de Saint-Julien sind mit einem wie immer verlockenden Programm nach Eu zurückgekehrt!

Die « barbarische Schönheit » des Titels bezieht sich auf eine Einschätzung des deutschen Komponisten Georg Philipp Telemann im Jahr 1705, als er die traditionelle polnische Musik entdeckte, die in ihm eine große Begeisterung auslöste. Der Zeitgenosse Bachs ließ sich von diesen typischen Melodien ausgiebig inspirieren. Unter der Leitung von François Lazarevitch mischt dieser Abend Telemanns polnische Suiten, Konzerte und Tänze mit traditionellen Liedern und Tänzen aus Polen, Mähren, der Slowakei und Rumänien, deren Melodien und Rhythmen denen, die Telemann hörte, nahe geblieben sind…..

Lassen Sie sich auf eine Reise in unbekannte musikalische Gefilde entführen und genießen Sie dieses lebhafte, fröhliche und farbenfrohe Konzert!

Einführung in das Werk: Um den künstlerischen Ansatz von François Lazarevitch zu verstehen, nehmen Sie an einer von ihm geleiteten Einführung in das Werk am Tag des Konzerts von 18:30 bis 18:15 Uhr teil. Kostenlos – Reservierung wird empfohlen.

Nach der Werkeinführung besteht die Möglichkeit, im Theater zu essen.

