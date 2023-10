Randonnée « Hoxahandia – Élevage et pastoralisme » Place Iholdy, 13 mars 2024, Iholdy.

Iholdy,Pyrénées-Atlantiques

L’élevage a façonné nos collines, nos paysages et nos montagnes. Cette randonnée facile sur les chemins de Hoxahandia permet de comprendre le fonctionnement des élevages de vaches blondes d’Aquitaine et de brebis Manex, d’expliquer le pastoralisme si cher à nos bergers basques. Vous ne verrez plus le paysage de la même façon ! Sortie à la journée, prévoir un pique-nique. Nombre limité, inscriptions obligatoires.

Niveau moyen, 468 mètres de dénivelé, 11.2 km.

Hazkuntzak gure muinoak, paisaiak eta mendiak moldatu ditu. Hoxahandiako bideetan zehar, ibilaldi erraz horrek Akitaniako Horiak eta Manexen hazkuntzaren funtzionamendua ezagutzeko parada ematen digu, baita gure herriko artzainentzat ere hain garrantzitsua den pastoralismoa azaltzeko. Paisaia ez duzue berdin ikusiko! Eguneko ateraldia, piknika ekarri. Ertain mailako ibilaldia..

2024-03-13 fin : 2024-03-13 . .

Place

Iholdy 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Livestock farming has shaped our hills, our landscapes and our mountains. This easy hike along the paths of Hoxahandia gives you an insight into the workings of the Aquitaine blond cow and Manex ewe farms, and explains the pastoralism so dear to our Basque shepherds. You’ll never see the landscape in the same way again! Full-day outing, please bring a picnic. Numbers limited, registration required.

Medium level, 468 m ascent, 11.2 km.

La ganadería ha modelado nuestras colinas, nuestros paisajes y nuestras montañas. Esta sencilla excursión por los senderos de Hoxahandia le ayudará a comprender cómo funciona la cría de vacas Blonde d’Aquitaine y ovejas Manex, y le explicará el pastoreo tan apreciado por nuestros pastores vascos. Nunca volverá a ver el paisaje de la misma manera Excursión de todo el día, traiga un picnic. Plazas limitadas, inscripción obligatoria.

Nivel medio, 468 metros de desnivel, 11,2 km.

Die Viehzucht hat unsere Hügel, unsere Landschaften und unsere Berge geformt. Diese leichte Wanderung auf den Wegen von Hoxahandia ermöglicht es Ihnen, die Funktionsweise der Zucht von blonden aquitanischen Kühen und Manex-Schafen zu verstehen und den Pastoralismus zu erklären, der unseren baskischen Schäfern so am Herzen liegt. Sie werden die Landschaft nicht mehr auf dieselbe Weise sehen! Ganztägiger Ausflug, Picknick mitbringen. Begrenzte Anzahl, Anmeldungen erforderlich.

Mittleres Niveau, 468 m Höhenunterschied, 11,2 km.

