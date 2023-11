Marché de Noël Place Humbert II Visan, 9 décembre 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Marché de Noël – restauration et buvette sur place – marrons chauds – vins et chocolats chauds – balade en calèche – concerts – illumination du sapin de noël – Feu d’artifice….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place Humbert II

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas market – food and refreshments on site – hot chestnuts – wine and hot chocolates – horse-drawn carriage rides – concerts – Christmas tree lighting – fireworks…

Mercado de Navidad – comida y refrescos in situ – castañas calientes – vino y chocolates calientes – paseos en coche de caballos – conciertos – iluminación del árbol de Navidad – fuegos artificiales…

Weihnachtsmarkt – Essen und Trinken vor Ort – heiße Maronen – Wein und heiße Schokolade – Kutschfahrten – Konzerte – Beleuchtung des Weihnachtsbaums – Feuerwerk…

