Juste avant que la glace ne cède Place Humbert II Visan, 25 juillet 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Dans son théâtre circulaire, le directeur accueille le public puis se fraie une place pour assister à la représentation. Par un jeu de truchement, un spectateur s’interroge « On a tout de même pas payé pour que ça ne commence pas ?”.

2023-07-25 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-25 22:25:00. EUR.

Place Humbert II

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



In his circular theater, the director welcomes the audience, then makes his way to the stage to watch the performance. In a play of tricks, a spectator asks, « We didn’t pay for it not to start, did we?

En su teatro circular, el director da la bienvenida al público y le abre paso para que pueda ver la representación. En un juego de trucos, un espectador pregunta: « ¿No hemos pagado para que no empiece?

In seinem runden Theater begrüßt der Direktor das Publikum und verschafft sich dann einen Platz, um der Aufführung beizuwohnen. Ein Zuschauer fragt sich: « Wir haben doch nicht dafür bezahlt, dass es nicht losgeht?

