« Le monologue de Sud » – De Claude Guerre Place Humbert II Visan, 21 juillet 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

C’est l’histoire d’un clown. Celui du Paradis, que Dieu envoie sur terre pour faire rire les hommes qui en ont bien besoin..

2023-07-21 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-21 22:40:00. EUR.

Place Humbert II

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



This is the story of a clown. The one from Paradise, whom God sends down to earth to make people laugh, because they need to.

Esta es la historia de un payaso. El del Paraíso, que Dios envía a la Tierra para hacer reír a la gente, cuando realmente lo necesita.

Dies ist die Geschichte eines Clowns. Ein Clown aus dem Paradies, den Gott auf die Erde schickt, um die Menschen zum Lachen zu bringen, die das auch nötig haben.

