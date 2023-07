Bal du 13 Juillet à Cazals Place Hugues Salel Cazals, 13 juillet 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Marché gourmand en musique, feux d’artifice et bal sur la place du village : soirée organisée par la mairie et l’Association des Commerçants et Artisans de Cazals..

2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 . EUR.

Place Hugues Salel

Cazals 46250 Lot Occitanie



Gourmet market with music, fireworks and dance in the village square: evening organized by the Mairie and the Association des Commerçants et Artisans de Cazals.

Mercado gastronómico con música, fuegos artificiales y baile en la plaza del pueblo: velada organizada por el Ayuntamiento y la Association des Commerçants et Artisans de Cazals.

Gourmetmarkt mit Musik, Feuerwerk und Tanz auf dem Dorfplatz: Ein Abend, der von der Stadtverwaltung und dem Verein der Händler und Handwerker von Cazals organisiert wird.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Cazals-Salviac