Feux d’artifice à Cazals Place Hugues Salel Cazals, 13 juillet 2023, Cazals.

Cazals,Lot

La mairie et l’Association des Commerçants et Artisans de Cazals s’associent pour vous accueillir lors de ses traditionnels bal et feux d’artifice du 13 juillet..

2023-07-13 23:45:00 fin : 2023-07-13 . EUR.

Place Hugues Salel

Cazals 46250 Lot Occitanie



The Mairie and the Association des Commerçants et Artisans de Cazals have joined forces to welcome you to the traditional July 13 ball and fireworks.

El Ayuntamiento y la Association des Commerçants et Artisans de Cazals (Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cazals) están encantados de darle la bienvenida a su tradicional baile y espectáculo de fuegos artificiales el 13 de julio.

Die Stadtverwaltung und die Association des Commerçants et Artisans de Cazals (Vereinigung der Händler und Handwerker von Cazals) laden Sie gemeinsam zu ihrem traditionellen Ball und Feuerwerk am 13. Juli ein.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Cazals-Salviac