Soirées DJ à la patinoire d’Eper’neige Place Hugues Plomb Épernay, 16 décembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Venez glisser en rythme lors des soirées DJ à la patinoire au coeur du centre-ville d’Epernay, dans le cadre des animations d’Eper’neige, les 16 et 30 décembre.

Soirée mousse le 6 janvier !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. .

Place Hugues Plomb

Épernay 51200 Marne Grand Est



Come and glide to the rhythm of the DJ evenings at the ice rink in the heart of downtown Epernay, as part of the Eper’neige events on December 16 and 30.

Foam party on January 6!

Venga a deslizarse al ritmo de las veladas con DJ en la pista de hielo situada en pleno centro de Epernay, en el marco de las manifestaciones Eper’neige los días 16 y 30 de diciembre.

Fiesta de la espuma el 6 de enero

Gleiten Sie im Rhythmus bei den DJ-Abenden auf der Eisbahn im Herzen des Stadtzentrums von Epernay im Rahmen der Animationen von Eper’neige am 16. und 30. Dezember.

Schaumparty am 6. Januar!

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne