Exposition de Sculptures sur Bois de Mireille Vanson Place Hugues de Bourbouton Richerenches, 15 décembre 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Beaucoup de talent entre maîtrise technique et créativité, Mireille Vanson sait préserver cette petite étincelle qui donne un parfum de vie à la création..

2023-12-15 fin : 2023-03-30 . .

Place Hugues de Bourbouton Point Info Communal

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mireille Vanson’s talent combines technical mastery and creativity, and she knows how to preserve that little spark that gives a perfume of life to her creations.

Mireille Vanson combina dominio técnico y creatividad, y sabe conservar esa pequeña chispa que da sabor de vida a sus creaciones.

Viel Talent zwischen technischer Meisterschaft und Kreativität, Mireille Vanson versteht es, diesen kleinen Funken zu bewahren, der der Kreation einen Hauch von Leben verleiht.

