Exposition de sculpture de Frédérique HOSATTE Place Hugues de Bourbouton Richerenches, 23 novembre 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Une exposition de sculptures entre bois, marbres et bronzes à découvrir dans la Salle voûtée de la Commanderie..

2023-11-23 fin : 2023-12-07 . .

Place Hugues de Bourbouton Point Info Communal

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



An exhibition of wood, marble and bronze sculptures in the Commanderie’s vaulted hall.

Exposición de esculturas de madera, mármol y bronce en la sala abovedada de la Commanderie.

Eine Ausstellung von Skulpturen zwischen Holz, Marmor und Bronze, die Sie im Gewölbesaal der Commanderie entdecken können.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes