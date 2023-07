Exposition de peinture de Martine CHIAPPARA Place Hugues de Bourbouton Richerenches, 8 août 2023, Richerenches.

Richerenches,Vaucluse

Exposition de peinture de Martine Chiappara, une peintre professionnelle amoureuse de la région. A découvrir dans la Salle Voûtée de la Commanderie..

2023-08-08 fin : 2023-08-22 . .

Place Hugues de Bourbouton Salle voutée de la Maison Templière

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Painting exhibition by Martine Chiappara, a professional painter who loves the region. To be discovered in the Salle Voûtée of the Commanderie.

Exposición de cuadros de Martine Chiappara, pintora profesional enamorada de la región. A descubrir en la Salle Voûtée de la Commanderie.

Gemäldeausstellung von Martine Chiappara, einer professionellen Malerin, die die Region liebt. Zu entdecken im Gewölbesaal der Commanderie.

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes