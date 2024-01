Bibliophiles Place Honoré Combe Courtenay, mardi 30 janvier 2024.

Courtenay Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 18:00:00

fin : 2024-01-30

Venez profiter de ce moment convivial pour partager vos dernières lectures et en découvrir de nouvelles ! Tout le monde est bienvenu, les grands lecteurs comme ceux qui lisent plus rarement et souhaitent découvrir de nouveaux livres. Une ambiance détendue au sein de la médiathèque pour se retrouver tous les derniers mardis du mois (en dehors des vacances scolaires) autour de douceurs à grignoter… A vos lectures et vos fourneaux !!

Place Honoré Combe

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire mediathequepca@courtenay45.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT 3CBO