Cabaret d’imprivisation à la carte – Cie Service Compris Place Honoré Combe Courtenay, 26 janvier 2024, Courtenay.

Courtenay Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

Plongé dans l’ambiance d’un cabaret, le public commande ses improvisations exécutées avec chic et humour par des serveurs déjantés..

L’équipe se compose de quatre comédiens qui se distribuent les rôles de patron de bar, de serveurs, et de DJ qui ponctue la soirée de ses musiques pétillantes.

Les spectateurs choisissent à leur guise des boissons qui leur seront servies sous forme d’improvisations de tous styles. Ainsi un café aura des airs de polar, une vodka nous ammènera dans le théâtre des pays de l’Est, un jus de tomate vous promettra les frissons du film d’horreur à ravir leur public !

Une formule fraîche, dynamique et interactive.

10 EUR.

Place Honoré Combe

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-27 par OT 3CBO