Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 16:00:00

fin : 2023-12-22 23:00:00 . Le Café des Halles la Cie Y a un trou dans l’mur et l Épicerie Pain Beurre s’associent pour vous inviter à venir fêter Noël autour des Halles

Au programme : crêpes, soupe, vin chaud…

16h-20h Dégustation par l’épicerie de l’apothicaire devant l’épicerie Pain Beurre

16h30 – Visite du Père Noël et ses échassiers

18h30-23h DJ @Set Amicis .

Place Hervo Sous les halles

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19

