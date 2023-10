Un jus, un job – 21/10 place Hentgès Hellemmes Hellemmes, 21 octobre 2023, Hellemmes.

Un jus, un job – 21/10 Samedi 21 octobre, 09h00 place Hentgès Hellemmes

Vous cherchez un job ?

Le samedi 21 octobre, de 9h à 12h, trouvez le kiosque en forme d’orange sur le marché de la place Hentgès et discutez autour d’un jus d’orange avec le groupe Vitamine T !

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Vitamine T s’engage au service de l’inclusion d’hommes et de femmes en difficulté en créant et en développant des activités économiques locales et innovantes.

place Hentgès Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

