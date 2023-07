Fête Nationale – 14/7 place Hentgès Hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Fête Nationale – 14/7 place Hentgès Hellemmes Hellemmes, 14 juillet 2023, Hellemmes. Fête Nationale – 14/7 Vendredi 14 juillet, 18h30 place Hentgès Hellemmes Le vendredi 14 juillet, Hellemmes fêtera la Fête Nationale…

Au programme :

18h30 – ouverture du village (Place Hentgès)

19h – Chloé Ds

20h – Max Novik

23h – show laser

21h30 – Manau

Animation : Alexandre Desrumaux

Buvette et food trucks toute la soirée… place Hentgès Hellemmes place Hentgès Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T18:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

2023-07-14T18:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu place Hentgès Hellemmes Adresse place Hentgès Hellemmes Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville place Hentgès Hellemmes Hellemmes

place Hentgès Hellemmes Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/