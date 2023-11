Défilés des lampions Place Henry-Wolf Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Défilés des lampions Place Henry-Wolf Meudon, 9 décembre 2023, Meudon. Défilés des lampions Samedi 9 décembre, 17h00 Place Henry-Wolf Entrée libre Rendez-vous à 17h place Henry-Wolf, pour le départ du défilé en route vers la place Simone Veil. À l’arrivé au village de Noël, vin chauds, musique et distribution de chocolats par le Père Noël. Place Henry-Wolf Place Henry-Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

