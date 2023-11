Spectacle de marionnettes de Guignol Place Henry-Wolf Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Spectacle de marionnettes de Guignol Place Henry-Wolf Meudon, 8 décembre 2023, Meudon. Spectacle de marionnettes de Guignol Vendredi 8 décembre, 16h30 Place Henry-Wolf Entrée libre Guignol et ses amis vous donnent rendez-vous pour un spectacle interactif plein de rebondissements. Place Henry-Wolf Place Henry-Wolf, Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T16:30:00+01:00 – 2023-12-08T17:30:00+01:00

2023-12-08T16:30:00+01:00 – 2023-12-08T17:30:00+01:00 Noël Guignol Studio 9 / Ville de Meudon Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Place Henry-Wolf Adresse Place Henry-Wolf, Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Place Henry-Wolf Meudon latitude longitude 48.787651;2.228395

Place Henry-Wolf Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/