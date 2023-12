SPECTACLES DE DANSE AÉRIENNE Place Henri Utard Remiremont, 4 décembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Ne manquez pas les représentations de la Compagnie Rêverie Danse Verticale avec leurs spectacles « Caresses de Voiles » à 17h30, puis « Danse, c’est Noël » à 18h30, le dimanche 17 décembre.

Suspendus à plus de 20 mètres sur la façade de l’emblématique Abbatiale de Remiremont, les danseurs dans leurs costumes aux voiles lumineux, offriront au public un moment féérique et plein de poésie.

Dimanche 17 décembre à 17h30 et 18h30

Sur la façade de l’église

Place Henri Utard à Remiremont. Tout public

Dimanche 2023-12-17 17:30:00 fin : 2023-12-17 19:30:00. 0 EUR.

Place Henri Utard Sur la façade de l’église

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Don’t miss Compagnie Rêverie Danse Verticale’s performances of « Caresses de Voiles » at 5:30pm, followed by « Danse, c’est Noël » at 6:30pm on Sunday December 17.

Suspended over 20 meters from the facade of Remiremont?s emblematic Abbey Church, the dancers in their luminous costumes and veils will offer the public a magical, poetic moment.

Sunday December 17 at 5.30pm and 6.30pm

On the façade of the church

Place Henri Utard, Remiremont

No se pierda las actuaciones de la Compagnie Rêverie Danse Verticale con sus espectáculos « Caresses de Voiles » a las 17.30 h, seguido de « Danse, c’est Noël » a las 18.30 h el domingo 17 de diciembre.

Suspendidas a más de 20 metros de la fachada de la emblemática iglesia abacial de Remiremont, las bailarinas con sus trajes de velos luminosos ofrecerán al público un momento mágico lleno de poesía.

Domingo 17 de diciembre a las 17.30 y 18.30 horas

En la fachada de la iglesia

Plaza Henri Utard, Remiremont

Verpassen Sie nicht die Aufführungen der Compagnie Rêverie Danse Verticale mit ihren Stücken « Caresses de Voiles » um 17:30 Uhr und « Danse, c’est Noël » um 18:30 Uhr am Sonntag, den 17. Dezember.

Die Tänzer hängen in über 20 Metern Höhe an der Fassade der emblematischen Abteikirche von Remiremont und bieten dem Publikum in ihren Kostümen mit leuchtenden Schleiern einen märchenhaften Moment voller Poesie.

Sonntag, den 17. Dezember um 17.30 Uhr und 18.30 Uhr

An der Fassade der Kirche

Place Henri Utard in Remiremont

