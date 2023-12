SPECTACLE DE FEU ‘LE SONGE DE PROMÉTHÉE’ Place Henri Utard Remiremont, 4 décembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Plébiscitée l’année passée, la compagnie La Salamandre revient en 2023 avec un nouveau spectacle de feu dans un format plus long et toujours aussi impressionnant.

La Ville de Remiremont, vous propose de découvrir le « Songe de Prométhée » pour un moment exceptionnel en famille entre mythologie, musique, danse et arts du feu.

Dimanche 10 décembre à 18h30

Place Henri Utard à Remiremont. Tout public

Dimanche 2023-12-10 18:30:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. 0 EUR.

Place Henri Utard

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Acclaimed last year, La Salamandre returns in 2023 with a new fire show in a longer format, as impressive as ever.

The town of Remiremont invites you to discover the « Songe de Prométhée » for an exceptional family experience combining mythology, music, dance and fire arts.

Sunday December 10th at 6.30pm

Place Henri Utard, Remiremont

La Salamandre, un gran éxito el año pasado, vuelve en 2023 con un nuevo espectáculo de fuego en un formato más largo e igual de impresionante que siempre.

La ciudad de Remiremont le invita a descubrir el « Songe de Prométhée » para una experiencia familiar excepcional que combina mitología, música, danza y las artes del fuego.

Domingo 10 de diciembre a las 18.30 h

Plaza Henri Utard, Remiremont

Die im letzten Jahr gefeierte Kompanie La Salamandre kehrt 2023 mit einer neuen Feuershow in einem längeren Format zurück, die immer noch beeindruckend ist.

Die Stadt Remiremont, schlägt Ihnen vor, den « Traum des Prometheus » zu entdecken, für einen außergewöhnlichen Moment mit der ganzen Familie zwischen Mythologie, Musik, Tanz und Feuerkünsten.

Sonntag, den 10. Dezember um 18.30 Uhr

Place Henri Utard in Remiremont

Mise à jour le 2023-11-30 par OT REMIREMONT