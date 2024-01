Bourgad’Trail Place Henri Thébault Mauron, samedi 20 avril 2024.

Mauron Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20 16:00:00

Découvrez le bourg de Mauron autrement grâce à un parcours de 8 à 16 km entre ruelles, escaliers, talus avec surprise de type Urban Trail et des chemins privés ouverts uniquement pour cet événement.

Vous sont proposés ; une marche de 8 km (départ 9h-10h), deux trails de 8 et 16 km (15h45 et 16h) ainsi qu’un départ spécifique pour les enfants et ados (départ 14h15) !

Le parcours de 16km s’inscrit dans le Challenge des Trails soutenu par Festival Brocéliande Sport Nature – Communauté de Communes de Ploërmel. Il fait partie des 7 épreuves proposées en 2023 (le Trail du Lac, Trail de Taupont, Trail des Sorciers, Trail du Graal, la Sale Caractère, Trail du Géant et Trail Urban de Mauron).

Les Runners Mauronnais, l’Amicale des Commerçants et Artisans de Mauron et le club des Supporters de l’Indépendante mauronnaise vous attendent nombreux pour l’événement !

Inscription sur NextRun et sur place.

.

Place Henri Thébault

Mauron 56430 Morbihan Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande