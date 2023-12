Brocante Matériel Toutes Pêches et Vide Grenier Place Henri Redon Tour-de-Faure Catégories d’Évènement: Lot

Tour-de-Faure Brocante Matériel Toutes Pêches et Vide Grenier Place Henri Redon Tour-de-Faure, 24 mars 2024, Tour-de-Faure. Tour-de-Faure Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00 3ème brocante pêche tout matériel en intérieur et vide grenier en extérieur.

Démonstrations de construction d’une canne en bambou refendu.

1 cadeau offert aux enfants..

3ème brocante pêche tout matériel en intérieur et vide grenier en extérieur.

Démonstrations de construction d’une canne en bambou refendu.

1 cadeau offert aux enfants. .

Place Henri Redon

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-08 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie Détails Catégories d’Évènement: Lot, Tour-de-Faure Autres Code postal 46330 Lieu Place Henri Redon Adresse Place Henri Redon Ville Tour-de-Faure Departement Lot Lieu Ville Place Henri Redon Tour-de-Faure Latitude 44.4690652 Longitude 1.68929751 latitude longitude 44.4690652;1.68929751

Place Henri Redon Tour-de-Faure Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tour-de-faure/