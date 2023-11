Marché de Noël Place Henri Queuille Neuvic, 17 décembre 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

La Mairie de Neuvic organise en partenariat avec les associations neuvicoises et certains commerçants et artisans locaux son traditionnel marché de Noël avec la présence de producteurs locaux et d’artisans. Animations diverses et restauration sur place..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 16:00:00. .

Place Henri Queuille

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Mairie de Neuvic, in partnership with Neuvic associations and local merchants and craftsmen, is organizing its traditional Christmas market, featuring local producers and craftsmen. Various entertainments and on-site catering.

El Ayuntamiento de Neuvic, en colaboración con asociaciones locales y varios comerciantes y artesanos locales, organiza su tradicional mercado navideño, en el que participan productores y artesanos locales. Habrá diversos espectáculos y un servicio de restauración.

Das Rathaus von Neuvic organisiert in Zusammenarbeit mit den Neuvicer Vereinen und einigen lokalen Händlern und Handwerkern seinen traditionellen Weihnachtsmarkt mit lokalen Produzenten und Handwerkern. Verschiedene Animationen und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze