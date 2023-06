Vide-greniers Brocante Place Henri Queuille Neuvic, 13 août 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

Dans le cadre des « Fêtes de la Bruyère », le comité des Fêtes de Neuvic organise un grand vide-greniers et une brocante toute la journée en centre-ville.

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 . .

Place Henri Queuille

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the « Fêtes de la Bruyère », the Neuvic Festival Committee is organizing a large garage sale and a flea market all day long in the city center

En el marco de las « Fêtes de la Bruyère », el Comité de Fiestas de Neuvic organiza durante todo el día una gran venta de garaje y un mercadillo en el centro de la ciudad

Im Rahmen der « Fêtes de la Bruyère » organisiert das Festkomitee von Neuvic den ganzen Tag über einen großen Flohmarkt und einen Trödelmarkt im Stadtzentrum

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze