Vide-greniers Brocante Place Henri Queuille Neuvic, 14 juillet 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

Le Comité des fêtes de Neuvic organise un vide-greniers et brocante en centre ville.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Place Henri Queuille

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Neuvic’s Comité des fêtes organizes a garage sale and flea market in the town center

El Comité des fêtes de Neuvic organiza una venta de garaje y un mercadillo en el centro de la ciudad

Das Festkomitee von Neuvic organisiert einen Flohmarkt und Trödelmarkt im Stadtzentrum

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze