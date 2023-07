Bibliothèque municipale de Vireux-Molhain Place Henri Pecqueur Vireux-Molhain, 12 juillet 2023, Vireux-Molhain.

Vireux-Molhain,Ardennes

Jours et horaires d’ouverture : LUNDI : 13h45 à 16h45 MERCREDI : 13h45 à 17h VENDREDI : 9h à 12h et de 14h à 16h30 Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’agent communal au 09 71 30 08 56 Comment s’inscrire ? Il faut une pièce d’identité et un justificatif de domicile. TARIFS : 6 €/adulte Gratuit pour les enfants (jusqu’à 18 ans) Avec autorisation d’un parent Vacanciers Caution 15 €/livre.

Place Henri Pecqueur

Vireux-Molhain 08320 Ardennes Grand Est



Opening days and times: MONDAY: 1.45pm to 4.45pm WEDNESDAY: 1.45pm to 5pm FRIDAY: 9am to 12pm and 2pm to 4.30pm For further information, please contact the municipal agent on 09 71 30 08 56 How to register? You need an ID and a proof of address. RATES : 6 ?/adult Free for children (up to 18 years old) With a parent’s authorization Vacationers Deposit 15 ?/book

Días y horarios de apertura: LUNES: de 13.45 a 16.45 MIÉRCOLES: de 13.45 a 17.00 VIERNES: de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.30 Para más información, puede ponerse en contacto con el agente local en el teléfono 09 71 30 08 56 ¿Cómo inscribirse? Necesita un documento de identidad y un justificante de domicilio. TARIFAS: 6 € /adulto Gratis para niños (hasta 18 años) Con autorización de los padres Fianza para veraneantes 15 € /reserva

Öffnungstage und -zeiten: MONTAG: 13.45 bis 16.45 Uhr MITTWOCH: 13.45 bis 17.00 Uhr FREITAG: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr Für weitere Informationen können Sie den Gemeindebeamten unter 09 71 30 08 56 kontaktieren. Wie melde ich mich an? Sie benötigen einen Ausweis und einen Wohnsitznachweis. PREISE: 6 ?/Erwachsener Kostenlos für Kinder (bis 18 Jahre) Mit Erlaubnis eines Elternteils Urlauber Kaution 15 ?/Buch

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme