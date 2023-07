Découverte d’un métier : Tailler la pierre Place Henri Neveu Colombes Catégories d’Évènement: Colombes

Hauts-de-Seine Découverte d’un métier : Tailler la pierre Place Henri Neveu Colombes, 17 septembre 2023, Colombes. Découverte d’un métier : Tailler la pierre Dimanche 17 septembre, 14h30 Place Henri Neveu Sur inscription Tailler la pierre La transmission des savoirs participe du patrimoine durable. Venez vous initier au maniement des outils du bâtisseur des cathédrales, soit en tant que jeune apprenti, soit en tant qu’observateur.

Par le fonds de dotation Verrecchia.

Atelier à partir de 7 ans.

Accès libre pour la démonstration mais atelier sur réservation au 01 47 60 81 28 – PMR.

RDV au 14-16 place Henri Neveu. Place Henri Neveu Place Henri Neveu 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 60 81 28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

