Début : 2023-12-17 09:00:00

fin : 2023-12-17 15:00:00 Le marché de Noël de Saint-Maxire aura lieu cette année le dimanche 17 décembre, de 9h à 15h, place Henri-Lemaître..

Place Henri-Lemaître

Saint-Maxire 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Code postal 79410 Lieu Place Henri-Lemaître Adresse Place Henri-Lemaître Ville Saint-Maxire Departement Deux-Sèvres Latitude 46.3990942 Longitude -0.4770561

