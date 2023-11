Marché de Noël Place Henri Lacabanne Monein, 3 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez des produits du terroir, de l’artisanat d’art… Tout pour préparer vos fêtes.

En collaboration avec Com A Monein..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Place Henri Lacabanne

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover local produce, arts and crafts… Everything you need for your festive celebrations.

In collaboration with Com A Monein.

Descubra los productos locales, la artesanía… Todo lo que necesita para preparar sus fiestas.

En colaboración con Com A Monein.

Entdecken Sie Produkte aus der Region, Kunsthandwerk… Alles, um Ihre Feste vorzubereiten.

In Zusammenarbeit mit Com A Monein.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Coeur de Béarn