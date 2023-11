Soirée halloween : La mairie hantée Place Henri Lacabanne Monein, 31 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Laissez-vous emporter dans le train fantôme et venez profiter de la petite buvette ensorcelée..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:00:00. EUR.

Place Henri Lacabanne

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be carried away in the ghost train and enjoy the little bewitched refreshment bar.

Déjese llevar en el tren fantasma y venga a disfrutar del pequeño bar de refrescos embrujado.

Lassen Sie sich in den Geisterzug entführen und genießen Sie die kleine verwunschene Kneipe.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Coeur de Béarn