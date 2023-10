Octobre rose Place Henri Lacabanne Monein, 15 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Départ de la marche à pied de 5 ou 10 kms.

Stand de l’association MAPS (Monein Action Prévention Santé). Pour les plus petits, animation de décoration de galets.

11h30 Concert Los Ebarrits.

Repas..

2023-10-15

Place Henri Lacabanne

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Start of the 5 or 10 km walk.

MAPS (Monein Action Prévention Santé) association stand. For the little ones, pebble-decorating animation.

11:30 am Los Ebarrits concert.

Lunch.

Inicio de la marcha de 5 o 10 km.

Stand de la asociación MAPS (Monein Action Prévention Santé). Actividades de decoración con guijarros para los más pequeños.

11:30 Concierto de Los Ebarrits.

Comida.

Start des 5- oder 10-km-Laufs.

Stand des Vereins MAPS (Monein Action Prévention Santé). Für die Kleinsten gibt es eine Animation zum Verzieren von Kieselsteinen.

11.30 Uhr Konzert Los Ebarrits.

Essen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Coeur de Béarn