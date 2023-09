Fête des jardins et de la biodiversité Place Henri Lacabanne Monein, 8 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Marché de producteurs et d’artisans locaux et exposition « nos adhérents ont du talent ».

10h Conférence « Formation et conduite de l’arbre fruitier, intérêt des croisements dans le monde d’aujourd’hui » avec Michel Ramonguilhem, conseiller en arboriculture fruitière.

12h Grande repas.

14h30 Expo conférence : les dangers des perturbateurs endocriniens et PFA avec Génération Future.

15h30 Contes avec Gamra.

16h Concert avec les Delta Seeds.

Toute la journée : tombola et jeux en bois en accès libre..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Place Henri Lacabanne

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Market featuring local producers and artisans, and « our members have talent » exhibition.

10am Lecture on « Training and management of fruit trees, the importance of cross-breeding in today’s world » with Michel Ramonguilhem, fruit-growing advisor.

12pm Big lunch.

2:30pm Expo conference: the dangers of endocrine disruptors and PFA with Génération Future.

3:30pm Storytelling with Gamra.

4pm Concert with Delta Seeds.

All day: tombola and wooden games.

Mercado de productores y artesanos locales y exposición « Nuestros miembros tienen talento ».

10.00 h Conferencia sobre « Formación y gestión de los árboles frutales, la importancia de los cruces en el mundo actual » con Michel Ramonguilhem, asesor en fruticultura.

12.00 Comida copiosa.

14.30 Expo-conferencia: los peligros de los disruptores endocrinos y los ALP con Génération Future.

15.30 Cuentacuentos con Gamra.

16.00 h Concierto de Delta Seeds.

Durante todo el día: tómbola y juegos de madera gratuitos.

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern und Ausstellung « Unsere Mitglieder haben Talent ».

10 Uhr Vortrag « Formation et conduite de l’arbre fruitier, intérêt des croixments dans le monde d’aujourd’hui » mit Michel Ramonguilhem, Berater für Obstanbau.

12.00 Uhr Große Mahlzeit.

14.30 Uhr Expo-Konferenz: Die Gefahren von endokrinen Disruptoren und PFA mit Génération Future.

15.30 Uhr Märchen mit Gamra.

16 Uhr Konzert mit den Delta Seeds.

Den ganzen Tag über: Tombola und frei zugängliche Holzspiele.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn